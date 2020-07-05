«Какое отношение гражданин России Квят имеет к смерти Джорджа Флойда?» Депутат Валуев удивлен акцией пилотов «Формулы-1»

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев поддержал российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который наряду с еще пятью пилотами не преклонил колено перед стартом «Гран-при Австрии».

— В 1990-х началась так называемая операция «Буря в пустыне», — напомнил Валуев. — С тех пор Ближний Восток горит в огне, погибли сотни тысяч человек. Никому из спортсменов не приходило мысль почтить память этих людей? Этому даже не была посвящена минута молчания в ООН. Или давайте почтим память практически уничтоженного коренного населения Америки.

Понимаете, идет подмена ценностей. Если в США кто-то считает своей личной виной, что у них в свое время существовало рабство, то он может встать на колено. Пусть граждане и правосудие США сами разберутся и по поводу смерти Джорджа Флойда. А какое отношение к этому имеет гражданин России Даниил Квят? Осуждать его за то, что он не поддержал акцию Black Lives Matter — точно нельзя. Политика очень глубоко вошла в спорт.

Если вы спросите самого Квята, то он не скажет, что ему жаль Флойда. Смерть любого человека — это трагедия. Тем более, когда смерть произошла в результате непрофессиональных действий полицейских. Но почему весь мир должен на это реагировать? У меня это вызывает недоумение. (Тимур Ганеев)