«День одного из самых тяжелых провалов». Мазепин объяснил свой вылет с трассы

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин отметил, что сам виноват в вылете с трассы во время дебютного для себя «Гран-при Бахрейна».

Мазепин сошел на первом круге. Он потерял контроль над машиной, вылетел за пределы трассы и врезался в ограждение.

«Все очень просто. Я совершил ошибку, — цитирует Мазепина Motorsport. — Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом — шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на сто процентов моя ошибка, и я очень сожалею о ней.

Старт прошел неплохо. В первом повороте я ушел на внешний радиус, который во 2-м повороте выводил на внутреннюю траекторию. Мик в этот момент был очень близко — и я был сконцентрирован на том, чтобы все прошло нормально, на том, чтобы избежать контакта. Но когда машину занесло, уже не было никакой возможности ее отловить.

?Я очень зол на себя — в том числе потому, что команда сегодня заслуживала большего. В жизни бывают подъемы и провалы. Сегодня — день одного из самых тяжелых провалов".