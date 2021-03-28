«День одного из самых тяжелых провалов». Мазепин объяснил свой вылет с трассы
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин отметил, что сам виноват в вылете с трассы во время дебютного для себя «Гран-при Бахрейна».
Мазепин сошел на первом круге. Он потерял контроль над машиной, вылетел за пределы трассы и врезался в ограждение.
«Все очень просто. Я совершил ошибку, — цитирует Мазепина Motorsport. — Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом — шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на сто процентов моя ошибка, и я очень сожалею о ней.
Старт прошел неплохо. В первом повороте я ушел на внешний радиус, который во 2-м повороте выводил на внутреннюю траекторию. Мик в этот момент был очень близко — и я был сконцентрирован на том, чтобы все прошло нормально, на том, чтобы избежать контакта. Но когда машину занесло, уже не было никакой возможности ее отловить.
?Я очень зол на себя — в том числе потому, что команда сегодня заслуживала большего. В жизни бывают подъемы и провалы. Сегодня — день одного из самых тяжелых провалов".
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/vse-ochen-prosto-ya-sovershil-oshibku-mazepin-o-vylete-na-starte-gonki/5957837/
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