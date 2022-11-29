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Сегодня, 10:41

Де Врис заявил, целью для «Альфа Таури» на сезон-2023 является возвращение в топ-5

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нидерландский гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис назвал главную цель команды на сезон-2023.

«В прошлом году команда заняла девятое место. Здесь все абсолютно не довольны этим. Это был не очень хороший год, потому что раньше команда часто финишировала в первой пятерке. Поэтому этой зимой мы хотим добиться как можно большего прогресса и вернуть себе позицию в топ-5. Машина определит, насколько реальна эта цель», — приводит слова де Вриса GPblog.

В сезоне-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке Конструкторов, набрав 35 очков. Лучшим результатом итальянского коллектива стало пятое место француза Пьера Гасли на «Гран-при Азербайджана».

27-летний нидерландец дебютировал в «Формуле-1» на «Гран-при Италии» в составе «Вильямс», заменив тайца Алекса Албона, у которого был диагностирован аппендицит.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/162599/de-vries-wants-to-enter-top-five-with-alphatauri-absolutely-not-satisfied.html
Формула-1
Альфа Таури
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