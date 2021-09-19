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Де Врис не захотел выступать в «Формуле-1» за слабую команду

16:10
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Голландец Ник де Врис мог занять место Джорджа Расселла в «Уильямс», однако в итоге команда предпочла Алекса Элбона. Теперь для чемпиона «Формулы Е» в Королевских автогонках остается единственная потенциальная вакансия в «Альфа Ромео»

Однако сам голландец, похоже, может и отказаться от такого предложения.

«Можно оказаться и в «Формуле-1», но мне хочется достигнуть там успехов, — заявил де Врис в интервью Formule 1, которое цитирует Motorsport. — Мне мало просто участия, мне нужна борьба. Так что простое попадание в «Формулу-1» не является для меня синонимом успеха. Успех — это выступление в профессиональных сериях с обязательной борьбой за победы».

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Иван Шитик все материалы автора

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