De Telegraaf: «Формула-1» в ближайшее время объявит о переносе «Гран-при Нидерландов»

«Гран-при Нидерландов» будет официально перенесен в ближайшее время, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, этап в Зандворте, который должен пройти с 1 по 3 мая, будет перенесен на следующей неделе из-за пандемии коронавируса. Источник склоняется к тому, что сезон-2020 в «Формуле-1» в лучшем случае стартует в конце мая.

20 марта состоится видеоконференция с участием руководства «Формулы-1», Международной автомобильной федерации и представителями команд гоночной серии, на которой будут обсуждаться возможные изменения в календаре турнира на 2020 год.

В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании, Монако и Нидерландах.

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