Де ла Роса заявил, что у Райкконена нет умения адаптироваться к машине

Бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса поделился мнением о пилоте «Альфа Ромео» Кими Райкконене. В 2007 году он стал чемпионом в составе «Феррари».

— Безусловно, Райкконен — очень быстрый гонщик, — приводит слова испанца Autisport со ссылкой на подкаст Beyond the Grid. — В конце концов, он чемпион мира. Но машина должна подходить его стилю пилотирования — поведение передней части должно быть стабильным. Он не умеет адаптироваться, что отличает от его Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Фернандо, например, быстр вне зависимости от того, есть у машины недостаточная или избыточная поворачиваемость. В 2005-м шины «Мишлен» хорошо подходили стилю Кими, поскольку при них требовалось четкое поведение передней части машины. У меня и Монтойи с этим были проблемы, а Кими, наоборот, был очень быстр. В 2007-м в «Феррари» на шинах «Бриджстоун» он регулярно проигрывал Массе в квалификациях.

В подходящих для себя условиях Кими так же быстр, как Хэмилтон и Алонсо. Но по ходу сезона поведение машины как правило меняется и не на каждом «Гран-при» удается найти оптимальные настройки.