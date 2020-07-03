Даниил Квят: «Завтра команда найдет то, что нужно для улучшения машины»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от пятничных свободных заездов «Гран-при Австрии». Российский гонщик показал 19-й и 12-й результаты.

— Первая свободная практика оказалась для нас очень сложной, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Мы не были довольны результатом, но во второй практике я был более доволен. Мы смогли улучшить машину и сделать шаг вперед. Нас ждет еще определенная работа сегодня вечером, но уверен: завтра мы найдем то, что нужно, чтобы улучшить машину.