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Даниил Квят: «Завтра команда найдет то, что нужно для улучшения машины»

3 июля 2020, 19:32
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури"
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури"
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от пятничных свободных заездов «Гран-при Австрии». Российский гонщик показал 19-й и 12-й результаты.

— Первая свободная практика оказалась для нас очень сложной, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Мы не были довольны результатом, но во второй практике я был более доволен. Мы смогли улучшить машину и сделать шаг вперед. Нас ждет еще определенная работа сегодня вечером, но уверен: завтра мы найдем то, что нужно, чтобы улучшить машину.

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