Даниил Квят: «Я провел фантастическую гонку»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен своим выступлением на «Гран-при Штирии». Россиянин занял десятое место, набрав одно очко.

— Пятница и суббота вышли очень сложными, но сегодня я провел фантастическую гонку, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Я выполнил свою работу и заработал очко при гораздо меньшем количестве сходов по сравнению с прошлой неделей. Я счастлив. Все было выполнено хорошо, и хотя меня часто атаковали, я смог удержать свлю позицию и даже смог увеличить отрыв от преследователей.

Сейчас будем думать о Венгрии, гонка не за горами.