Даниил Квят: «Я попал в «Ред Булл» не в самое удачное время»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят вспомнил о пребывании в «Ред Булл» и сравнил свой путь с опытом партнера по команде Пьера Гасли. Он провел первую половину прошлого сезона за «Ред Булл».

- Думаю, почти все, кто прошел через эту команду, были очень талантливы, — цитирует Квята Motorsport. - Кому-то не повезло с моментом, например, я попал в «Ред Булл» в не самое удачное время. Говорить за Пьера о том, что с ним случилось в «Ред Булл», я не хочу, это было бы неправильно.

Но, конечно, сейчас все в порядке. Он провел в «Ред Булл» меньше времени, чем я, и перед ним живой пример того, что все возможно, даже если тебя выбросили из «Ред Булл». Хорошо, что они нам обоим дали второй шанс.

Иногда момент работает на тебя, а иногда против. Надо просто быть терпеливым и делать свою работу. А также суметь оказаться в нужном месте в нужное время.