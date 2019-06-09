Даниил Квят: "Я не очень расстроен результатом"

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят - о квалификации "Гран-при Канады". Он показал 12-е время, но из-за штрафов Кевина Магнуссена и Карлоса Сайнса стартует десятым.

- Хорошая суббота для нашей команды. Я доволен своим лучшим кругом, поэтому не очень расстроен результатом, – цитирует Квята Autosport. – Мы прибавили после пятничных тренировок. Было бы неплохо попасть в первую десятку, для этого не хватило нескольких десятых. Проехать быстрее не получилось. Но результат неплохой, а гонка будет длинной. Так что у нас есть шанс отыграться.

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