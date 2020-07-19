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Даниил Квят: «Я мог сегодня финишировать в очках»

19:30
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури"
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури"
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Гран-при Венгрии». Квят показал 12-й результат.

— Я доволен темпом гонки сегодня, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Я обогнал несколько машин сегодня уже на первом круге, это был хороший задел, чтобы показать нужный результат. После пит-стопов я оказался за машинами, которые уже обгонял на первых кругах.

Мне нужно пересмотреть гонку, чтобы лучше ее понять. Мне кажется, я мог сегодня финишировать в очках, и в итоге 12-е место не очень-то меня удовлетворяет. Я все еще работаю над болидом с инженерами. Мы многому научились за последние три гонки. Каждый круг важен, мы пробуем разные решения, чтобы болид соответствовал моему стилю вождения в Сильверстоуне.

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