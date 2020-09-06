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Даниил Квят: «Все, что могло пойти не так со стратегией, пошло не так»

23:14
Даниил Квят. Фото Виталий Тимкив.
Даниил Квят. Фото Виталий Тимкив.
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Пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свое выступление на «Гран-при Италии». Он занял девятое место.

«Это была очень насыщенная событиями гонка, — цитирует россиянина Autosport. — Поздравляю Пьера (Гасли — Прим. «СЭ»), я очень рад за него и за команду, это отличный день для нас. Если говорить о моей гонке, то девятое место было максимально возможным результатом сегодня, учитывая момент выезда машины безопасности и старт на жестких шинах. Сегодня все, что могло пойти не так со стратегией, пошло не так.

По крайней мере, у Пьера гонка сложилась с точностью до наоборот. Он потрясающе воспользовался этим шансом, я рад за него. Жаль, что такой же возможности не было у меня, но я удовлетворен своим выступлением. Я честен перед собой и могу сказать, что провел хорошую гонку».

Партнер Квята по команде Пьер Гасли стал победителем гонки.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/64676-daniil-kvyat-vsyo-chto-moglo-poyti-ne-tak-poshlo-ne-tak

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