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Даниил Квят: «Видели в этом сезоне, как других гонщиков не наказывали за такую борьбу»

03:01
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при США». Он финишировал на 10-м месте, но из-за пятисекундного штрафа переместился на 12-ю позицию.

— Это была сложная гонка, мы потеряли темп по сравнению с нашими конкурентами, — цитирует Квята официальный сайт команды. — Мы изнашивали шины немного сильнее, чем обычно — нужно проанализировать этот момент. Даже с этими проблемами я сумел финишировать десятым на последнем круге.

Это была отличная борьба, которую мы хотим видеть — видели в этом сезоне, как других гонщиков за нее не наказывали. Я очень расстроен и разочарован наказанием, потому что не думаю, что это то, что нужно нашему спорту.

За что Квяту дали штраф? Видео контакта с Пересом

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