Даниил Квят: «Весь уик-энд я боролся с машиной»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят — о 13-м месте в квалификации «Гран-при США». На последнем круге второго сегмента гонщик показал 11-й результат, но он был аннулирован.

-Весь уик-энд я боролся с автомобилем, — приводит слова Квята официальный сайт команды. — Но, когда мы добрались до второго сегмента, машина почувствовала себя более живой. Доволен кругами во второй части квалификации. Жаль, что мой последний круг был аннулирован, выехал за пределы трассы, но правила есть правила. Мы сделаем все возможное завтра, думаю, что это может быть очень сильная гонка. Всегда чувствовал себя лучше в воскресенье в этом году, надеюсь, что смогу извлечь хороший темп из машины.

Боттас выиграл квалификацию «Гран-при США», Квят — 13-й