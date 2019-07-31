Даниил Квят: "В Венгрии у меня был лучший результат в "Формуле-1"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят​ поделился ожиданиями от "Гран-при Венгрии". По его словам, ему нравится эта трасса.

– Прошлая гонка в Германии стала невероятным опытом, так как я поднялся на подиум спустя три года, – цитирует Квята официальный сайт команды. – Это особенный момент, тем более уик-энд складывался непросто. Квалификация была неудачной, а гонка должна была получиться тяжелой.

Конечно, это непередаваемые эмоции, когда я встал на подиум в те же выходные, в которые родилась моя дочь.

Мы отправляемся в Венгрию на последнюю гонку перед летней паузой. Мне нравится эта трасса. В ней много медленных поворотов. Поэтому ее можно сравнить с трассой в Монако, но без стен. Там есть и высокоскоростные участки, поэтому нельзя назвать трассу медленной.

В Венгрии у меня был лучший результат в "Формуле-1". В 2015 году я там стал вторым. Но это было уже очень давно. Последние годы "Торо Россо" там выступает довольно удачно. Нужно найти баланс.

Надеюсь, уик-энд будет хорошим. Траса приятна для вождения, но может быть сложной. Там сложно обгонять, поэтому не стоит оказываться позади медленных машин.

Возможно, придется менять стратегию. В Венгрии в июле очень жарко, в кокпите становится совсем душно. Пилот должен быть хорошо готов.