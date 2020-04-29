Даниил Квят: «В системе пилотов «Ред Булла» всегда ощущалось давление, но за 6 лет я сильно вырос как гонщик»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят рассказал о давлении в системе пилотов «Ред Булла».

— О моем будущем можно говорить, сколько угодно, но сейчас моя цель — помочь «Альфа Таури», — сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Квят. — Всем хочется управлять как можно более сильным болидом, но для этого должно сойтись много факторов. Давление в программе поддержки пилотов «Ред Булл» я чувствую еще с юниорских гоночных серий, уже привык к этому. Тут есть два варианта: или ты справляешься, или у тебя не будет шансов. Время от времени начинаешь беспокоиться по этому поводу, но это часть системы. Я счастлив быть частью этой команды и знаю, что с 2014 года очень сильно вырос как пилот.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. За все время он трижды финишировал на подиуме.