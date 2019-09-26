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Даниил Квят: «В «Ред Булл» было бы больше шансов»

09:41

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят доволен, что следующий сезон он вновь проведет в «Формуле-1», и отметил, что в «Ред Булле» у него было бы больше шансов претендовать на хороший результат.

Ранее советник компании «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Квят следующий сезон проведет в «Торо Россо».

— Честно говоря, слышал много заявлений. И все говорят разные вещи. Я рад, что в следующем году у меня будет место в «Формуле-1». И концентрируюсь на своей работе, вот и все, — цитирует «РИА Новости» Квята. — Я люблю «Торо Россо», люблю эту команду. Если я буду выступать здесь дальше, это будет хорошо. Да, в «Ред Булл» было бы больше шансов. Но не все зависит от меня в этом случае.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190926/1559142710.html

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