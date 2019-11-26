Даниил Квят: «В последних гонках я не добивался желаемых результатов»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об ожиданиях от последней гонки сезона. Она состоится в Абу-Даби.

— Этап в Бразилии для команды вышел блестящим, хотя лично я в последних гонках не добивался желаемых результатов, — цитирует Квята Motorsport. -Ты выкладываешься полностью, но иногда и этого не хватает.

Мне нравится приезжать сюда, у меня приятные воспоминания о завоевании здесь чемпионского титула GP3 при помощи победы в основной гонки, когда я уже знал о переходе в «Торо Россо». Сейчас последняя гонка даст еще одну возможность завершить сезон на подъеме.

Мне всегда нравилась «Яс Марина». Даже несмотря на огромные зоны вылета. Сама конфигурация тут очень интересная, можно поиграть с траекториями, а третий сектор довольно сложен.

Мы выступаем под искусственным освещением, что здорово, мне в целом нравятся ночные гонки. На трассе хватает возможностей для обгона, так что я буду давить изо всех сил, чтобы провести под конец года хорошую гонку.