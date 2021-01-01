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Даниил Квят в новогоднем поздравлении сравнил себя с Леонардо Ди Каприо

11:45
Даниил Квят. Фото Reuters
Даниил Квят. Фото Reuters
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Российский гонщик Даниил Квят поздравил подписчиков с Новым годом. Пилот опубликовал две фотографии — свою, а также знаменитый кадр с Леонардо Ди Каприо из фильма «Великий Гэтсби».

«Всех с Новым годом! Спасибо за все в 2020-м и отличного 2021-го всем!» — написал Квят в Instagram.

Напомним, что Квят остался без места в «Формуле-1» на 2021 год, в «Альфа Таури» его заменил Юки Цунода.

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