Даниил Квят в новогоднем поздравлении сравнил себя с Леонардо Ди Каприо

Российский гонщик Даниил Квят поздравил подписчиков с Новым годом. Пилот опубликовал две фотографии — свою, а также знаменитый кадр с Леонардо Ди Каприо из фильма «Великий Гэтсби».

«Всех с Новым годом! Спасибо за все в 2020-м и отличного 2021-го всем!» — написал Квят в Instagram.

Напомним, что Квят остался без места в «Формуле-1» на 2021 год, в «Альфа Таури» его заменил Юки Цунода.