Даниил Квят: «В «Альфа Таури» добились прогресса после двух гонок, хотя это может быть не так заметно»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о прогрессе команды по итогам первых двух этапов сезона-2020 «Формулы-1».

— Мы добились некоторого прогресса между первыми двумя гонками, хотя это, может быть, и сложно заметить, особенно когда гонки проходят на одной и той же трассе с разницей в неделю, — цитирует пресс-служба «Альфа Таури» Квята. — Во второй гонке нам немного не хватало скорости, но я чувствовал, что выжал из машины максимум. Не знаю, чего ждать на этапе в Венгрии в ближайшие выходные. Надо посмотреть, как поведет себя болид, ведь трасса будет отличаться от австрийской. Надеюсь, мы наберем форму и снова наберем очки.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 17 по 19 июля.