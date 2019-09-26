Даниил Квят: «Трудности нужно преодолевать, в Сочи результат должен быть лучше»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своем отношении к домашнему этапу «Формулы-1» и проблемах с машиной.

— Перед прилетом в Сочи один день провел в Москве, сделал небольшой перерыв, отдохнул, — рассказал Квят. — Затем со среды у меня было здесь уже несколько мероприятий. Так обычно и бывает перед домашним этапом «Гран-при». Такие дела всегда в радость. Как встретили болельщики? Не скажу, что их здесь было, автографсессия мне только предстоит. Но могу сказать, что люди в России любят «Формулу-1». Автоспорт развивается, у него все больше болельщиков. Я рад видеть болельщиков на трибунах.

— В Сингапуре вы боролись с машиной. На что надеетесь в этот раз?

— Не скажу, что это была борьба, но нюансы были из-за непонятной видимости стекол. Но иногда такие трудности нужны, чтобы двигаться дальше (Мария Маркова).