Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Тосканы».

— Все прошло нормально, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — Мы на новой трассе, она классная, было весело пилотировать на ней. Мы провели много кругов, стараясь выяснить, как настроить машину, смогли многое понять. Для уверенности нам нужен хороший баланс. Думаю, у команды еще есть пространство для улучшения, в субботу мы сделаем все возможное, чтобы этого достичь.

В субботу, 12 сентября пройдет квалификация «Гран-при Тосканы», начало — в 16.00 (мск).