Даниил Квят: «Трасса в Имоле достойна принимать гонки «Формулы-1»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят поделился впечатлениями от участия в тестовых заездах команды на трассе в Имоле.

— Это особенная трасса, рад, что вернулся за руль болида именно здесь, — приводит пресс-служба «АльфаТаури» слова Квята. — С трассой в Имоле я знаком с 2010 года, тут были одни из первых моих тестов на машинах с открытыми колесами. Конфигурация автодрома просто потрясающая. Трасса в Имоле заслуживает принимать гонки «Формулы-1».

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует гонкой в Австрии 5 июля.