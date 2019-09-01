Даниил Квят: «Торо Россо» провел фантастическую гонку"

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен выступлением на «Гран-при Бельгии». Россиянин показал седьмой результат после 18-го места в квалификации.

— У нас сегодня была фантастическая гонка, подняться с последнего ряда на седьмое место — это потрясающий результат, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Мы знали, что прохладные условия лучше подходят нашему болиду, в гонке нам удалось сделать серьезный шаг вперед.

Похоже, наш болид лучше работает по воскресеньям в этом году. Меня это устраивает, именно в эти дни нужно быть наиболее быстрым.

Мы делали много обгонов, хорошо работали шины, у нас была отличная стратегия и конкурентный темп. Я очень доволен гонкой и результатом. Это было здорово.