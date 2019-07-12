Даниил Квят: "Торо Россо" постарается выжать максимум из квалификации"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился прокомментировал пятничные свободные заезды "Гран-при Великобритании". Россиянин в первой практике показал 13-й результат, во второй - 11-й.

- На старте сессии трасса была очень грязной, но круг за кругом кругом становилась все лучше, - цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. - Мы провели много кругов и теперь лучше понимаем болид. Постараемся показать все возможное, чтобы сделать еще один шаг вперед. Борьба в середине пелотона всегда плотная, поэтому мы постараемся выжать максимум из болида.