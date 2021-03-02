Даниил Квят стал резервным пилотом «Альпин»
18:42
Российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне будет резервным пилотом «Альпин», сообщает 2 марта официальный Twitter команды.
Основными пилотами будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Квят сможет их заменить в случае необходимости.
26-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури». По окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.
В прошлом сезоне Квят занял 14-е место в зачете пилотов, набрав 32 очка.
? Daniil Kvyat joins Alpine F1 Team as Reserve Driver— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021
Daniil Kviat ??
Alpine F1 Team Reserve Driver pic.twitter.com/sbBpVN7U0f
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...