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Даниил Квят стал резервным пилотом «Альпин»

18:42
Даниил Квят. Фото AFP
Даниил Квят. Фото AFP
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Российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне будет резервным пилотом «Альпин», сообщает 2 марта официальный Twitter команды.

Основными пилотами будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Квят сможет их заменить в случае необходимости.

26-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури». По окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.

В прошлом сезоне Квят занял 14-е место в зачете пилотов, набрав 32 очка.

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