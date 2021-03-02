Даниил Квят стал резервным пилотом «Альпин»

Российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне будет резервным пилотом «Альпин», сообщает 2 марта официальный Twitter команды.

Основными пилотами будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Квят сможет их заменить в случае необходимости.

26-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури». По окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.

В прошлом сезоне Квят занял 14-е место в зачете пилотов, набрав 32 очка.