Даниил Квят: "Споры о "Гран-при Китая" закончены"

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят сказал, что не хочет больше спорить о наказании на "Гран-при Китая". Он был наказан проездом по пит-лейну, потерял шансы на очки, а позднее сошел с дистанции.

- После Китая мое мнение о штрафе не изменилось, - цитирует россиянина Motorsport.ru. – Но споры закончены. Размышления и дискуссии не вернут мне ту гонку. Из положительного могу сказать, что квалификация в Шанхае была хорошей, а темп в гонке – многообещающим. Нам надо продолжать бороться, не приходить в уныние, не сдаваться.

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