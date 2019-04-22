04:11 | Авто-мото — Формула-1

Даниил Квят: "Споры о "Гран-при Китая" закончены"

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Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят сказал, что не хочет больше спорить о наказании на "Гран-при Китая". Он был наказан проездом по пит-лейну, потерял шансы на очки, а позднее сошел с дистанции.

- После Китая мое мнение о штрафе не изменилось, - цитирует россиянина Motorsport.ru. – Но споры закончены. Размышления и дискуссии не вернут мне ту гонку. Из положительного могу сказать, что квалификация в Шанхае была хорошей, а темп в гонке – многообещающим. Нам надо продолжать бороться, не приходить в уныние, не сдаваться.

Все о "Формуле-1" - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/kvyat-reshil-zakonchit-spory-o-poluchennom-v-kitae-shtrafe/4373847/

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