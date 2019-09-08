Даниил Квят: «Шестое место было почти в наших руках»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о поломке во время «Гран-при Италии».

— Все начиналось очень и очень хорошо, — приводит слова Квята Motorsport. — Мы шли в отличном темпе, да и машина безопасности появилась в очень подходящее время. Я подумал, что это джекпот. Шестое место было почти в наших руках. По крайней мере, мы бы за него точно боролись.

Но, увы, здесь очень много технических нюансов. Это высокотехнологичные машины, и сегодня что-то не выдержало. Мне пришлось съехать с трассы и остановиться. Очень жаль. Мы пока не знаем, что именно произошло, нам надо все проанализировать.