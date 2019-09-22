Даниил Квят: «Райкконен хотел меня убить»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят обвинил гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в столкновении на «Гран-при Сингапура». Россиянин обошел финна в борьбе за 12-е место, но они столкнулись, в результате чего была повреждена машина Квята, который доехал до финиша 15-м, а Райкконен сошел с дистанции из-за сломанной подвески.

— Я был удивлен этим маневром, потому что я пошел на обгон, — цитирует F1i Квята. — Если вы защищаетесь, то делайте это. Если вы оставляете дверь открытой, то оставляйте открытой. А Кими пошел на «самоубийство». И меня пытался убить.