Даниил Квят: "Пятничные результаты ничего не значат"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят признался, что не относится серьезно к результатам пятничных заездов "Гран-при Австрии". В первой практике он показал 12-й результат, во второй – 15-й.

– Для меня пятничные результаты ничего не значат, поскольку они не отражают расстановку сил, – цитирует F1 News Квята. – Суббота важна, но ещё важнее воскресные результаты.

– Есть шансы выйти в финал квалификации?

– Не знаю, посмотрим. Сегодня была не лучшая пятница с точки зрения скорости – посмотрим, удастся ли прибавить. Возможно да, но для этого сегодня вечером придется как следует поработать.