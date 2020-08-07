Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Даниил Квят: «Поведение мягких шин не стало сюрпризом»

21:48
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури».
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури».
Теги:

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при 70-летия «Формулы-1».

— Пятница прошла неплохо, мы продуктивно поработали, проехав много кругов, — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури». — Поведение мягких шин не стало сюрпризом, мы продолжим изучать данные о поведении покрышек, чтобы понять, что им нравится, а что нет. Мы продолжим анализировать данные, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации и гонке.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир