Даниил Квят: "После трех лет с моих плеч свалился груз"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился своими впечатлениями от попадания на подиум "Гран-при Германии". Россиянин стал в гонке третьим, для него это первый подиум за три года. По его словам, он думал, что не станет снова призовым гонщиком после того, как в конце прошлого сезона покинул "Торо Россо". В прошлом году он был пилотом по развитию "Феррари".

- Было тяжело, я думал, что с "Формулой-1" покончено, - цитирует BBC Квята. - Но жизнь доказывает, что если продолжать усердно работать, все возможно. После трех сложных лет я почувствовал, что с моих плеч свалился груз.