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Даниил Квят: «После такой гонки нужно взять вину на себя»

20:03
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят выразил разочарование гонкой «Гран-при Сингапура». Россиянин финишировал 15-м.

— Сегодня был не мой день, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Когда проводишь такую гонку, нужно просто взять вину на себя и идти дальше. Сегодня у меня были шансы набрать очки, но я их не взял. Я застрял в траффике и показал не лучший пилотаж. Не хочу оправдываться, но мне пришлось столкнуться с каким-то «туманом» на зеркалах. Это усложняло защиту позиций. Мне приходилось оставлять больше пространства из-за отсутствия видимости. А столкновение с Райкконеном повредило мою машину, сделав еще тяжелее управление. Хотя в конце моя гонка уже была испорчена.

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