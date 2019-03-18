Даниил Квят: "После гонки в Мельбурне мне ничего не страшно"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в интервью Crash.net назвал попадание в первую десятку на финише "Гран-при Австралии" одним из самых сложных в своей карьере в "Формуле-1".

После старта с 15-го места россиянин сумел отыграть ряд позиций и подняться в десятку. Остаться в зачетной зоне Квяту не помешал ни постоянно прессинговавший его Пьер Гасли ("Ред Булл"), ни вылет с трассы при попытке обгона Лэнса Стролла ("Рейсинг Пойнт") в борьбе за девятое место.

– Я слишком поздно начал маневр и заблокировал колеса на торможении, – цитирует Autosport Квята. – Я расстроился после вылета и думал, что шансы потеряны. Но команда сказала, что у меня по-прежнему большой отрыв. На следующих кругах я атаковал, как сумасшедший, и где-то через восемь-девять кругов снова догнал Стролла.

Должен сказать, что этот финиш в топ-10 стал одним из самых тяжелых в моей карьере. Но в то же время я доволен собой. Я боролся с первого и до последнего круга. Постоянно приходилось кого-то атаковать, от кого-то обороняться. Очень изнурительная гонка, в которой было всего понемногу. Теперь мне больше ничего не страшно.