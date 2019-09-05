Даниил Квят: «Почему вы называете дебют Албона за «Ред Булл» таким хорошим стартом?»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление своего бывшего партнера по команде Александра Албона в Бельгии. В первой гонке за «Ред Булл» он показал пятый результат.

— Я не знаю, почему вы называете это таким хорошим стартом? — цитирует Motorsport Квята. — Он провел 36 кругов позади меня на «Ред Булле». Стартовал передо мной, так что я не знаю. Возможно, в будущем будет лучше.

Обычно не забочусь тем, чем он занимается, но мне пришлось, потому что мы боролись всю гонку в Спа. Если бы он остался в «Торо Россо», это была бы потрясающая гонка для него, но он был на «Ред Булле». Я просто комментирую то, что видел. Возможно, это был максимум, который машина могла достичь в тот день. Но тот факт, что мы боролись, а я держал «Ред Булл» большую часть дистанции позади себя, делает гонку приятной.

Леклер выиграл «Гран-при Бельгии», Квят — седьмой