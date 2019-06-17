Даниил Квят - перед "Гран-при Франции": "Я выступал на этой трассе в 2011 году, но мало что помню"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-при Франции". Ранее россиянин не выступал в "Формуле-1" на этом этапе, поскольку он отсутствовал в календаре с 2008 по 2018 год, а в прошлом сезоне Квят не был призовым гонщиком.

- Я выступал на трассе Пола Ришара, но это было давно, в 2011 году, в "Формуле Рено", - сказал Квят в интервью официальному сайту команды. - Я стал вторым в одной гонке и третьим в другой. Думаю, что конфигурация трассы была похожей, отличается один поворот.

Но я мало что помню о трассе тех лет, и "Формула Рено" сильно отличается от "Формулы-1". Конечно, я работал на симуляторе, но сейчас мне не терпится выйти на трек в пятницу и как можно скорее его изучить.