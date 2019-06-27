Даниил Квят: "Ожидаю рождения ребенка где-то между Сильверстоуном и Хоккенхаймом"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, когда должен стать отцом, у него родится дочь. Он состоит в отношениях с Келли Пике.

– Ожидаю рождения ребенка где-то между Сильверстоуном и Хоккенхаймом, – цитирует Motorsport-Total Квята. – Я попытаюсь оказывать максимально возможную поддержку дома и точно так же по максимуму буду сосредотачиваться на гонках. Пока никаких проблем не было.

Нельсон Пике? До встречи с Келли я знал о нем не больше, чем написано в "Википедии". Конечно, был в курсе, что он легенда в нашем спорте. Тем круче сейчас знать его лично. С ним можно вести очень интересные беседы.