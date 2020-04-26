Даниил Квят отмечает 26-й день рождения

Сегодня празднует день рождения российский пилот команды «АльфаТаури» (ранее «Торо Россо») Даниил Квят. Ему исполнилось 26 лет.

В 2010 году Квят подписал контракт с проектом Red Bull Junior Team. В дальнейшем выступал в европейской «Формуле-БМВ», «Формуле-Рено». В 2013 году он стал чемпионом GP3, после чего стал основным пилотом «Торо Россо». Ранее он выполнял функции тест-пилота.

2015-й год Квят провел уже в главной команде — «Ред Булле». 2016-й он также начинал в ней, однако затем был вновь переведен в «Торо Россо». После 2017-го года он был исключен из программы развития «Ред Булла» и остался без команды. После этого он подписал контракт с «Феррари» и стал пилотом по развитию на 2018-й год. В 2019 году он вернулся в «Торо Россо». Из-за коронавируса сезон «Формулы-1» в 2020 году пока не стартовал.

Россиянин трижды попадал на подиум в «Формуле-1». Самое высокое итоговое место в чемпионате — седьмое (2015-й год, «Ред Булл»).