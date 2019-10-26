Даниил Квят: «Очень доволен своим выступлением в квалификации»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен выступлением в квалификации «Гран-при Мексики». Гонщик показал девятый результат.

— Я очень доволен своим выступлением, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Все мои круги вышли довольно конкурентоспособными. В последнее время я не очень уверенно выглядел в квалификациях, так как у нас были определенные проблемы. Но сейчас удалось вернуться в форму за один круг. Мы показали достойный результат, здорово, когда удалось собрать все воедино.

Думаю, завтра будет самая сложная гонка, поэтому посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы сможем извлечь выгоду из позиции на стартовой решетке и остаться в топ-10.