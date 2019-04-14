Даниил Квят – о решении коллегии стюардов: "Абсолютно не согласен со штрафом"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который сегодня, 14 апреля, столкнулся с двумя болидами "Макларен"​ на первом круге "Гран-при Китая", не согласен с решением коллегии стюардов, которая признала 24-летнего гонщика виновным в аварии, информирует autosport.com.

Квят сошел с дистанции на 43-м круге из-за технических проблем.

– Неудачная гонка, – цитирует Квята autosport.com, ссылаясь на F1Today. – Даже на поврежденной после инцидента на первом круге машине у меня была хорошая скорость. И очень обидно, что вторую гонку подряд не получилось преобразовать этот высокий темп в результат.

Я много раз пересмотрел видеоповтор и могу сказать, что абсолютно не согласен со штрафом. У меня не было недостаточной поворачиваемости – ничего такого. На выходе из поворота я ехал ровно по траектории.

Это была типичная для первого круга ситуация. Рядом в одном повороте находилось три машины, одна из которых резко возвращалась на трассу после выезда на обочину. В результате другая машина оказалась в "сэндвиче".

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