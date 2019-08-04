Даниил Квят - о "Гран-при Венгрии": "Моих шин просто не осталось"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который занял 15-е место в 12-м этапе чемпионата "Формулы-1" "Гран-при Венгрии", признался, что выжал из машины максимум.

Победителем "Гран-при Венгрии" стал гонщик "Мерседеса"​, британец Льюис Хэмилтон.

"Это была интересная гонка, и я думаю, что все хорошо закончиться, но, к сожалению, мы слишком рано сломались, и моя шина была пробита. Как только это случилось, то стало ясно, что игра окончена. Это была хорошая битва с Алексом, когда мы оба были на одинаковых шинах, мне удалось его обогнать, было очень весело, но после этого на последних кругах, когда моих шин просто не осталось – это больше не доставляло удовольствия. Вполне доволен тем, как я ехал. Выжал из машины все, что мог. Это просто позор, что мы упустили свои очки", – приводит слова Квята пресс-служба "Торо Россо".

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