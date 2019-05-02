Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что его команде необходимо решить проблемы со сцеплением и скоростью после "Гран-при Азербайджана", информирует Autosport.

Даниэль Риккьярдо из "Рено" на 32-м круге трассы после своей ошибки сдал назад и въехал в машину Квята, который не смог продолжить гонку.

– В начале гонки потеряли сцепление, что стало неожиданностью. Это было похоже на предупреждение. Тогда мы подумали, что-то здесь не так. Я не знаю, что именно произошло, но нужно выяснить и сделать выводы. Когда я зашел в боксы, чтобы поставить "медиум", казалось, что все более-менее в порядке. Скорость по-прежнему была не такой, чтобы догнать "Макларен", но мы боролись. Мы продолжали бороться за очко или даже несколько очков, но затем в меня врезался Риккардо. Нам нужно выяснить, почему мы были конкурентоспособны во время практики и квалификации, но затем потеряли скорость во время гонки, – цитирует Квята Autosport.

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