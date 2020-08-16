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Даниил Квят: «Нужно вникнуть в детали и понять, что произошло»

19:21
Даниил Квят. Фото Twitter
Даниил Квят. Фото Twitter
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлением от выступления в «Гран-при Испании». Пилот показал 12-й результат.

«Не могу сказать, что доволен гонкой, она была довольно неудачной, — написал Квят в Twitter. — Я не чувствовал тот уровень комфорта, который обычно ощущаю по воскресеньям. Нам все еще нужно вникнуть в детали и понять, почему это произошло. Может, мы неоптимально использовали шины.

Мне понравился мой старт, я навязал борьбу «Феррари» и Риккьярдо, мне казалось, что я смогу финишировать на более высокой позиции.

Думаю, что мы многому можем научиться по этой гонке и сможем выступить лучше в последующих".

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