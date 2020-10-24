Даниил Квят: «Нужно найти баланс для трассы в Португалии, чтобы выжать из болида максимум»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Португалии».

— Во второй практике было сложно найти оптимальный ритм, есть пара вещей, с которыми все пока не до конца ясно, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — В данный момент все не очень хорошо, но это нормально, потому что трасса достаточно скользкая. В субботу мы должны поработать и понять, что необходимо, чтобы выжать из машины максимум в таких условиях. Я получил мало удовольствия от вождения, потому что сцепление было слишком низким и машину постоянно уводило. Нам надо найти правильный баланс для трассы.

Квалификация «Гран-при Португалии» состоится сегодня, 24 октября, начало — в 16.00 (мск).