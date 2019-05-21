Даниил Квят: "Ники Лауды будет очень не хватать"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил соболезнования в связи со смертью Ники Лауды. Трехкратный чемпион мира, неисполнительный директор "Мерседеса" скончался сегодня в возрасте 70 лет.

"С утра узнал очень грустные новости. Ники, вас будет очень не хватать. Вы действительно вдохновляли людей, ваше наследие останется для многих будущих поколений", - написал Квят в Инстаграме.

"Легенда покинула наш мир". Умер Ники Лауда //

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