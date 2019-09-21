Даниил Квят недоволен квалификацией «Гран-при Сингапура»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался недоволен квалификацией «Гран-при Сингапура». Гонщик занял 16-е место, не попав во второй сегмент.

— Не могу быть довольным своей квалификацией, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Последний круг я провел очень плохо. Когда я пересек черту, знал, что не попаду во второй сегмент. Я шел в плотном трафике, из-за чего потерял время.

То, что я не участвовал в третьей практике, сильно помешало. На такой трассе каждый круг важен. Я не держал ритм в первом сегменте. Завтра будет тяжелая гонка, все может быть непредсказуемым, но это может пойти нам на пользу.