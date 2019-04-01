Даниил Квят: "Неделя вышла неудачной"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подчеркнул, что неудачно провел "Гран-при Бахрейна". Гонщик занял 12-е место.

- Этот уикэнд вышел немного неудачным, - цитирует официальный сайт "Формулы-1" Квята. - Начиная с субботы, когда мы могли подготовиться лучше. В начале гонки у меня были проблемы

Пришлось после этого усиленнее работать, чтобы восстановить утраченные позиции. Темп у нас был хороший, жаль, что мой болид развернуло после контакта Джовинацци.

Выходные были не очень удачными, но мы извлекли урок, так что, надеюсь, сможем решить трудности и проведем более успешный уикэнд в Китае.