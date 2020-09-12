Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил итоги квалификации «Гран-при Тосканы». Россиянин показал 12-й результат и опередил напарника по команде Пьера Гасли.

— Неплохой день: в квалификации мне было комфортнее за рулем, чем в предыдущих сессиях — инженеры хорошо поработали, — цитирует Квята Autosport. — Вчера меня не вполне устраивало ее поведение, а сегодня мы добились прогресса.

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного. Завтра я буду стартовать 12-м — мне есть за что побороться. Ни у кого нет опыта выступления в гонке на этой трассе, важно использовать любой шанс.