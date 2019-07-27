Даниил Квят: "Не думаю, что мог бы сделать большее"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что не мог бы выступить лучше в квалификации "Гран-при Германии". Россиянин с трудом вышел во второй сегмент и показал 14-й результат.

– В средней части пелотона результаты были плотными, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Честно говоря, не думаю, что мог бы сделать большее. На последнем секторе я вышел немного шире, что стоило мне какую-то долю секунды. Но в нынешних условиях мы не слишком конкурентоспособны на фоне главных соперников. Поэтому нам нужно просто извлекать уроки. В гонке погода может сыграть роль, поскольку может отличаться от квалификационной. Если пойдет дождь, карты смешаются. Я постараюсь побороться за очки.