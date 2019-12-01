Даниил Квят: «Не было чувства, что машина работает хорошо»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации «Гран-При Абу-Даби». Он показал 14-й результат, но будет стартовать 13-м из-за штрафа гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.

- У меня был только один нормальный круг, в первой попытке во втором сегменте, — цитирует Квята Motorsport. — В остальных попытках ощущения от пилотирования, если честно, были плохими. Машина много скользила... На протяжении всей сессии у меня не было чувства, что она работает хорошо, так что я просто не мог пилотировать как привык.

Второй сегмент? Не знаю. Думаю, я просто пытался атаковать чуть сильнее, но машина уже не могла с этим справиться.

Обычно ощущения другие. Я сделал, что мог. Но сегодня в квалификации нам чего-то чуть-чуть не хватало. Вчера все было немного иначе. Так что это стало в каком-то смысле сюрпризом. Но в любом случае, гонка завтра. Посмотрим.